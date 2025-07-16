По словам официального представителя МИД России, там нет ничего выбивающегося с точки зрения архитектуры, что не отвечало бы стандартам современного туристического бизнеса или туркластера

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Курорт Вонсан, который недавно посетил глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках визита в КНДР, стал показателем возможностей страны и полностью вписывается в мировые стандарты туризма. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"И теперь все это превратилось в фантастический курорт. Курорт не одного отеля. Не думайте, что стоит один отель, большой, огромный, и под него создана какая-то туристическая инфраструктура. Это действительно город, город отелей. Их огромное количество. Они все разные. Я не хочу ничего сравнивать, но они привычны нам, кто бывает в тех самых популярных странах для российского туриста, куда наши люди ездят регулярно", - рассказала дипломат в эфире радио Sputnik.

По словам Захаровой, в Вонсане "нет ничего выбивающегося с точки зрения архитектуры, что не отвечало бы стандартам современного туристического бизнеса или туркластера". "Есть своя специфика, но она полностью укладывается в то, что является мировой туристической индустрией. Есть только маленький нюанс. Все это находится в идеальном состоянии. Это объяснимо в том числе, потому что курорт только что открылся. Мы буквально были первыми иностранцами", - отметила она.

Официальный представитель МИД РФ указала, что КНДР - "очень красивая страна, потрясающая природа, там фантастические экологические возможности". Захарова добавила, что жители КНДР хотели сделать курорт "с учетом всех требований, но себе в пользу".

"И, наконец, они это сделали. И помимо всего прочего, это в том числе был показатель их возможностей. Ведь эта страна, этот народ, который маргинализируется западниками бесконечно - что только про них не говорят, какую только гадость про них не придумывают, сколько грязи на них не выливали. И это при том, что люди выживают в этих условиях, которые для многих покажутся буквально нечеловеческими из-за западных санкций, блокады и давления", - подчеркнула Захарова.

Ранее в Вонсане открылась туристическая зона, которая приняла первых посетителей из КНДР 1 июля. 24 июня председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын принял участие в церемонии завершения строительства Вонсан-Кальмаской туристической зоны. На мероприятии присутствовал посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора. Сообщалось, что отели туристической зоны близ Вонсана рассчитаны на 20 тыс. человек, на территории построен открытый аквапарк. Протяженность пляжа составляет 4 км. Власти республики планируют принимать здесь и иностранных гостей, в том числе из РФ.