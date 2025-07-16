на 45% за семь лет сократилось и количество транспортных происшествий, сообщил глава Ространснадзора Виктор Гулин

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Количество происшествий на транспорте со смертельным исходом снизилось на 45% к 2024 году по сравнению с 2017 годом, сообщил глава Ространснадзора Виктор Гулин в ходе встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Кроме того, на 45% за этот же период сократилось и количество транспортных происшествий.

"Службой в рамках ведомственного проекта совершенствования контрольно-надзорной деятельности в сфере транспорта достигнута основная цель - снижение количества смертельных случаев и случаев травматизма на 45% к 2024 году по сравнению с базовым 2017 годом", - сказал он.

За январь - май 2025 года Ространснадзор провел более 450 тыс. профилактических мероприятий, из них 50 тыс. предостережений, 2 тыс. профилактических визитов, 84 самообследования. Принято 12 мер стимулирования добросовестности, проведено 66 публичных слушаний.