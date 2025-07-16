Угольные компании уже начали получать индивидуальные меры господдержки

Подкомиссия по оказанию финансовых мер господдержки отдельным организациям отраслей экономики рассмотрела уже 37 угольных предприятий

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Ряд угольных компаний уже получают индивидуальные меры господдержки, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев в ходе выступления в Совете Федерации.

"Уже целый ряд компаний получили решения комиссии, и эти решения начинают реализовываться", - сказал министр.

"Да, уже получили меры поддержки, есть уже протоколы, они уже по этим мерам поддержки работают", - добавил Цивилев.

Ранее он говорил, что подкомиссия по оказанию финансовых мер господдержки отдельным организациям отраслей экономики, которую возглавляет глава Минфина Антон Силуанов, рассмотрела уже 37 угольных предприятий.

О мерах поддержки угольной отрасли

Ранее министр энергетики Сергей Цивилев сообщал, что индивидуальные меры поддержки угледобывающих предприятий России будет рассматривать правительственная подкомиссия под председательством министра финансов РФ Антона Силуанова. Позднее директор департамента Минэнерго Петр Бобылев заявлял, что для получения адресной поддержки угольщики должны соответствовать ряду критериев, среди которых уровни доказанной убыточности, долга и EBITDA. Замглавы Минэнерго Дмитрий Исламов говорил в интервью ТАСС, что правительство РФ рассматривает возможность выделения адресной помощи 73 угледобывающим предприятиям на миллиарды рублей.