Закон вступит в силу с 1 сентября и будет распространяться на обязательства, возникшие после этой даты

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, который запрещает кредиторам начислять неустойки, пени и штрафы по просроченным кредитам, если клиент умер, а его наследники еще не вступили в права.

Документом предусмотрены изменения в закон "О потребительском кредите (займе)". Сейчас законодательство не содержит запрета на предъявление наследникам умершего заемщика требований об оплате задолженности и начисление штрафов, пеней и неустоек по договорам потребительского кредита (займа) за ненадлежащее исполнение кредитных обязательств до момента вступления в наследство.

Согласно одобренному закону, в случае смерти заемщика кредитор не будет начислять неустойки (штрафы, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по договору потребительского кредита (займа) до принятия наследства наследником, но не более шести месяцев со дня открытия наследства, если иное не установлено законодательством РФ или решением суда. Эти права также будут применяться к отношениям, возникающим в связи с предоставлением потребительского кредита (займа), обязательства заемщика по которому обеспечены ипотекой.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года и распространяется на обязательства, возникшие после даты его вступления в силу.