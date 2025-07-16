В Ингушетии до 2030 года построят водозабор стоимостью почти 13 млрд рублей

Проект призван решить многолетнюю проблему с водоснабжением в регионе и обеспечить граждан качественной питьевой водой, сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов

МАГАС, 16 июля. /ТАСС/. Водозабор на реке Асса для решения проблемы с водоснабжением построят в Ингушетии до 2030 года. Стоимость объекта мощностью до 100 тыс. куб.м воды в сутки составляет почти 13 млрд рублей, рассказал ТАСС глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"В этом году мы запускаем строительство современного водозабора на реке Асса мощностью до 100 тысяч кубометров воды в сутки. Этот масштабный проект призван решить многолетнюю проблему с водоснабжением в регионе. Общая стоимость объекта, согласно заключению экспертизы, составляет 12,9 млрд рублей. По мере выделения средств работы будут выполняться до 2030 года", - сказал Калиматов.

По его словам, в проект также входит замена магистрального водовода от Карабулака до Малгобека, который в настоящее время находится в ветхом состоянии и часто выходит из строя.

"Строительство водозабора на реке Асса - решение одной из самых острых проблем Ингушетии, цель проекта - обеспечить жителей региона качественной питьевой водой, соответствующей всем современным стандартам экологической безопасности. Проект предусматривает прокладку водовода не только от Алкуна до насосных станций в городе Карабулак, но и вторым этапом продлить его до города Малгобека. Также новая система водоснабжения обеспечит водой горные населенные пункты, Галашки и Мужичи", - отметил глава региона.

Он добавил, что особое внимание при возведении водозабора будет уделено экологической безопасности. Проектировщики тщательно будут следить за тем, чтобы не нанести вред окружающей среде.