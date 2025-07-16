Первый зампредседателя комитета Госдумы по информполитике отметил, что в уголовной плоскости окажутся лишь те эпизоды передачи аккаунтов и SIM-карт, которые привели к преступлениям или имели цели террористической и экстремистской деятельности

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Уголовная ответственность за передачу данных для входа в личные аккаунты не грозит сервисам для аренды игровых аккаунтов на платформе Steam. Об этом сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

"В уголовной плоскости окажутся лишь те эпизоды передачи аккаунтов и SIM-карт, которые привели к совершению преступлений, либо в целях террористической и экстремистской деятельности. Сервисам для геймеров, которые предлагают аренду игровых аккаунтов Steam или PSN, уголовной ответственности бояться не стоит - в отличие от ресурсов, которые торгуют доступом к чужой электронной почте и "Госуслугам", - написал Горелкин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что считает предлагаемые меры своевременными и правильными, так как становится все больше преступных схем, которые основаны "на использовании чужой цифровой личности".

Поправки об уголовном наказании за организацию деятельности по передаче информации для входа в аккаунты пользователей на различных информационных ресурсах одобрены комитетом по госстроительству и законодательству ко второму чтению законопроекта о введении наказания до пяти лет лишения свободы за незаконное осуществление следственных действий на территории России.

Уголовный кодекс РФ предлагается дополнить новой статей 274.5 (организация деятельности по передаче информации, необходимой для регистрации и (или) авторизации пользователя сети "Интернет" для получения доступа к функциональным возможностям информационного ресурса). Предусмотрено максимальное наказание за такое преступление в виде лишения свободы на срок до трех лет.