По словам министра энергетики Сергея Цивилева, в России есть график ремонта НПЗ и всех генерирующих станций, он составляется заранее

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Министерство энергетики компенсирует возможные сдвижки в сроках ремонтов НПЗ, сообщил журналистам министр энергетики России Сергей Цивилев.

"Иногда возникают моменты, когда срок проведения ремонта от плановых сдвигается. <...> И мы вынуждены вот эти сдвижки компенсировать. И поэтому министерство энергетики в ручном режиме все смотрит, компенсирует изменения от плана", - сказал он.

По его словам, в России есть график ремонта НПЗ и всех генерирующих станций, он составляется заранее.

Цивилев добавил, что сдвижки в графике могут возникать в том числе из-за санкционных ограничений.