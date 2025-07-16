Белоруссия и Россия обсудили сотрудничество в сфере экспортного контроля

Представители двух стран наметили основные направления на перспективу, сообщили в пресс-службе белорусского Государственного военно-промышленного комитета

МИНСК, 16 июля. /ТАСС/. Представители Белоруссии и России обсудили сотрудничество в сфере экспортного контроля в рамках Союзного государства. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Государственного военно-промышленного комитета.

"Сегодня в Москве состоялись переговоры председателя Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь Дмитрия Пантуса и директора Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России Владимира Селина. В ходе переговоров с участием представителей Госкомвоенпрома, ФСТЭК и МИД России стороны рассмотрели представляющие взаимный интерес вопросы совершенствования механизмов экспортного контроля в рамках Союзного государства, а также наметили основные направления сотрудничества на ближайшую перспективу", - говорится в сообщении.

Участники встречи отдельно отметили, что за долгие годы взаимодействия между Госкомвоенпромом и ФСТЭК сложились прекрасные братские отношения, позволяющие оперативно решать возникающие проблемы.