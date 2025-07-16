Соответствующий доклад Народного фронта направили президенту Владимиру Путину и генпрокурору Игорю Краснову

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. До 75% россиян, пострадавших от телефонных и интернет-мошенников, не обращаются за помощью ни в правоохранительные органы, ни в банки. Об этом говорится в докладе Народного фронта, направленном президенту РФ Владимиру Путину и генпрокурору Игорю Краснову. Документ имеется в распоряжении ТАСС.

"По итогам всероссийского опроса, проведенного в феврале - июне 2025 года, от 70 до 75% респондентов, столкнувшихся с мошенническими действиями, не обращались в правоохранительные органы и/или банки", - говорится в документе.

Ранее президент рекомендовал Народному фронту провести мониторинг, чтобы выявить проблемы в сфере защиты граждан от мошенничества с использованием цифровых технологий, и передать его итоги в Генпрокуратуру до 1 июля. В связи с этим президентское движение в феврале - июне 2025года провело онлайн-опрос, в котором приняли участие 17,5 тыс. человек из всех регионов страны.