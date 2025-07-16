В докладе Народного фронта подчеркивается необходимость доработки технических и законодательных механизмов контроля, в том числе запрета продажи sim-карт без идентификации

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. До 80% звонков мошенников совершаются через "серые" sim-карты и sim-боксы. Об этом говорится в документе Народного фронта, направленном в адрес президента РФ Владимира Путина и генпрокурора Игоря Краснова, документ имеется в распоряжении ТАСС.

"По оценке рынка, 80% мошеннических звонков идут через "серые" sim-карты и sim-боксы, а существующие меры по их ограничению недостаточны", - отмечается в докладе.

В документе подчеркивается необходимость доработки технических и законодательных механизмов контроля, в том числе запрета продажи sim-карт без идентификации.

Ранее президент Путин рекомендовал Народному фронту провести мониторинг, чтобы выявить проблемы в защите граждан от мошенничества с использованием цифровых технологий, и передать итоги в Генпрокуратуру РФ до 1 июля. В связи с этим президентское движение в феврале - июне этого года провело онлайн-опрос, в котором приняли участие 17,5 тыс. человек из всех регионов страны.