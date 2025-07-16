Отсутствие эффективного и защищенного канала обмена актуальными данными приводит к проволочкам при расследовании и затрудняет возврат похищенных средств, отмечается в докладе Народного фронта

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Народный фронт предложил создать единую защищенную систему обмена информацией между банками, операторами связи, регуляторами и правоохранительными органами для борьбы с кибермошенниками. Такая мера содержится в докладе, направленном президенту РФ Владимиру Путину и генпрокурору Игорю Краснову. Документ имеется в распоряжении ТАСС.

"Отсутствие эффективного и защищенного канала обмена актуальными данными приводит к проволочкам при расследовании и затрудняет возврат похищенных средств", - отмечается в докладе.

По мнению Народного фронта, такая система позволит оперативнее выявлять мошеннические схемы и повысить эффективность работы всех вовлеченных сторон.

Ранее президент рекомендовал Народному фронту провести мониторинг, чтобы выявить проблемы в сфере защиты граждан от мошенничества с использованием цифровых технологий, и передать его итоги в Генпрокуратуру до 1 июля. В связи с этим президентское движение в феврале - июне этого года провело онлайн-опрос, в котором приняли участие 17,5 тыс. человек из всех регионов страны.