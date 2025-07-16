16 июля, 15:28

Онищенко призвал маркировать куклы-брелока "Лабубу" категорией 14+

В то же время заместитель президента Российской академии образования отметил, что "Лабубу" не содержит прямых угроз психическому, физическому здоровью детей и подростков

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Кукла-брелок "Лабубу" должна быть промаркирована под категорию 14+ в связи с тем, что она не является детской игрушкой. Об этом сообщил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Читайте такжеЗубастые эльфы Лабубу: загадочные существа в мире игрушек

"Вы упорно называете этот продукт нездорового ума как игрушку. На самом деле, это не игрушка. По всем документам, которые есть на международном уровне и национальном уровне, это не что иное, как коллекционная кукла-брелок, предназначенная для взрослых в качестве аксессуара для ношения на женской сумке. <…> Вывод: [необходимо ввести маркировку категорией] 14+. Вычеркнуть из сознания всех наших детей любого возраста", - сказал он в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что "Лабубу" не содержит прямых угроз психическому, физическому здоровью детей и подростков. Однако использование ее в качестве объекта для игры является нежелательным. 

Теги:
Онищенко, Геннадий ГригорьевичРоссия