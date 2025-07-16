Онищенко призвал маркировать куклы-брелока "Лабубу" категорией 14+

В то же время заместитель президента Российской академии образования отметил, что "Лабубу" не содержит прямых угроз психическому, физическому здоровью детей и подростков

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Кукла-брелок "Лабубу" должна быть промаркирована под категорию 14+ в связи с тем, что она не является детской игрушкой. Об этом сообщил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Вы упорно называете этот продукт нездорового ума как игрушку. На самом деле, это не игрушка. По всем документам, которые есть на международном уровне и национальном уровне, это не что иное, как коллекционная кукла-брелок, предназначенная для взрослых в качестве аксессуара для ношения на женской сумке. <…> Вывод: [необходимо ввести маркировку категорией] 14+. Вычеркнуть из сознания всех наших детей любого возраста", - сказал он в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что "Лабубу" не содержит прямых угроз психическому, физическому здоровью детей и подростков. Однако использование ее в качестве объекта для игры является нежелательным.