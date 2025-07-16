СФ одобрил отчет об исполнении бюджета фонда Пенсионного и социального страхования

Бюджет исполнен с профицитом в общей сумме 554,92 млрд рублей при утвержденном законом о бюджете фонда на 2024 год дефиците в сумме 158,79 млрд рублей

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Совет Федерации проголосовал на пленарном заседании за утверждение отчета об исполнении бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ за 2024 год.

Бюджет фонда за 2024 год исполнен по доходам в сумме 16,83 трлн рублей (105,1% к бюджетным назначениям), из них доходы по распределительной составляющей бюджета - 16,749 трлн рублей (105,2% к бюджетным назначениям). Исполнение бюджета фонда по расходам за 2024 год составило 16,275 трлн рублей (100,6% к бюджетным назначениям), из них по распределительной составляющей бюджета - 16,223 трлн рублей (100,6% к бюджетным назначениям).

Бюджет фонда исполнен с профицитом в общей сумме 554,92 млрд рублей при утвержденном законом о бюджете фонда на 2024 год дефиците в сумме 158,79 млрд рублей, при этом дефицит сложился по распределительной составляющей бюджета в части ОПС, который покрывался за счет остатков средств на ОПС, сложившихся на 1 января 2024 года.

Общая сумма межбюджетных трансфертов на выплаты, финансируемые за счет средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет фонда в 2024 году, составила 5,479 трлн рублей, что на 1,459 трлн рублей больше, чем в 2023 году (4,019 трлн рублей).

Из общей суммы межбюджетных трансфертов на финансирование выплаты страховых пенсий перечислено 1,375 трлн рублей, что составило 79,7% от бюджетных назначений (1,725 трлн рублей).

Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ поступили в сумме 347,8 млрд рублей, что в 1,2 раза больше, чем в 2023 году.