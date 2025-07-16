Геммолог, руководитель московского представительства Калининградского янтарного комбината Ростеха Мария Журавель сообщила, что начальная стоимость составит 12 тыс. рублей

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Стартовая цена добытого на Калининградском янтарном комбинате Ростеха янтаря с полностью сохранившимся тараканом составит 12 тыс. рублей, сообщила ТАСС геммолог, руководитель московского представительства Калининградского янтарного комбината Ростеха Мария Журавель на предпоказе аукционных экземпляров.

Аукцион редких камней пройдет в рамках Международного янтарного форума, который состоится на ВДНХ в павильоне № 57 с 31 июля по 3 августа.

"12 тыс. рублей", - сказала Журавель, отвечая на вопрос о стартовой цене. При этом начальная стоимость во время торгов может вырасти в десятки раз.

В конце июня Калиниградский янтарный комбинат сообщил о добытом инклюзе с тараканом внутри. По оценкам специалистов, возраст древнего обитателя составляет 35-40 млн лет.

Всего на аукционе будет выставлен 51 лот на общую стартовую стоимость 12 млн рублей. Самым дорогим на старте торгов станет самородок "Битлз" весом 1,6 кг, его начальная цена составит 750 тыс. рублей. Среди инклюзов самым большим и дорогим будет янтарь под названием "Танец мотыльков", внутри которого находятся 15 различных насекомых. Самый крупный среди аукционных камней - самородок "Сувенир Балтики", его вес составляет более 2 кг.

"Невозможно встретить два одинаковых образца янтаря. Каждый экземпляр уникален по форме, цвету, текстуре и включениям. Неповторимостью янтарь наделили природные факторы, например, условия и место истечения смолы, окружающая древние деревья флора и фауна", - рассказала журналистам заместитель генерального директора по ювелирному производству и коммерческой деятельности Калининградского янтарного комбината Майя Скворцова.

АО "Калининградский янтарный комбинат" - единственное в мире предприятие, где ведется промышленная добыча янтаря-сырца и изготовление из него ювелирной и сувенирной продукции. Разрабатывает Приморское месторождение в Калининградской области, на территории которой сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации "Ростех". Янтарь-сырец реализуется на электронной торговой площадке АО "Биржа "Восточная" и аукционах для переработчиков.