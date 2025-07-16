Минобрнауки призвал к единому порядку установления стоимости обучения в вузах

Речь идет о выработке единых методических принципов формирования, а не единой стоимости обучения, указал замглавы ведомства Андрей Омельчук

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Минобрнауки РФ считает целесообразным разработать единые методические принципы формирования платы за обучение в вузах. Об этом ТАСС сообщил замглавы ведомства Андрей Омельчук.

"Важно понимать, что мы не говорим о введении единой стоимости обучения - речь идет о выработке единых методических принципов ее формирования. Мы прекрасно понимаем, что медицинские вузы, учрежденные Минздравом России, аграрные, учрежденные Минсельхозом России, и прочие имеют свою специфику. Предлагаемый единый порядок должен стать своего рода "дорожной картой" для учредителей, позволяющей принимать взвешенные решения с учетом как интересов граждан, так и стратегических задач развития высшей школы", - сказал он.

По словам Омельчука, сложившаяся в России система формирования стоимости высшего образования требует серьезного осмысления и систематизации: каждый учредитель руководствуется собственными подходами и критериями при установлении стоимости обучения. Это приводит к значительным диспропорциям, когда за одинаковые образовательные программы в вузах разной подведомственности обучающиеся платят принципиально разные суммы.

"Такой подход должен учитывать несколько ключевых факторов: реальные затраты вузов на подготовку специалистов разных профилей, кадровый состав и материально-техническую базу учебного заведения, региональные особенности и потребности экономики", - отметил замминистра.

Омельчук также подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить сохранению баланса между доступностью образования и финансовой устойчивостью вузов. "Мы не можем допустить ни искусственного занижения цен, что может привести к ухудшению качества образования, ни необоснованного их завышения", - пояснил он.