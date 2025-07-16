Оно составило 6 тыс. человек, отметил исполнительный директор сервисного центра Wildberries в Шэньчжэне Чжан Цзяньхуэй

ШАНХАЙ, 16 июля. /ТАСС/. Число зарегистрированных продавцов из Китая на платформе Wildberries увеличилось более чем вдвое за последние три месяца. Об этом заявил исполнительный директор сервисного центра Wildberries в Шэньчжэне Чжан Цзяньхуэй.

"До апреля 2025 года у нас было около 2 500 китайских продавцов, сейчас их число составляет порядка 6 000", - приводит его слова издание Caixin. По его словам, Россия - "это богатая почва для электронной коммерции".

Как пишет издание, все больше китайских продавцов, занимающихся трансграничной электронной коммерцией, обращают внимание на Россию, открывая для себя многообещающую базу для роста. Это происходит на фоне растущих пошлин и неопределенности в сфере регулирования, затрудняющих китайский экспорт в США, сообщило издание.