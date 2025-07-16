Subway подала в Роспатент заявку на товарный знак Subboy

Компания планирует предоставлять услуги ресторанов

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Сеть ресторанов быстрого питания Subway подала заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию товарного знака Subboy, следует из данных ведомства.

Заявка была подана 1 июля 2025 года российской компанией "Сабвэй Раша маркетинг компани".

Товарный знак регистрируется по одному классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Компания планирует предоставлять услуги ресторанов, а именно - обеспечение пищевыми продуктами и напитками, производство сендвичей, приготовлению блюд и их доставку.

Сеть быстрого питания Subway была основана в 1965 году в США, работает по системе франчайзинга. Российская сеть - третья по числу точек в Европе после Великобритании и Германии, включает 550 ресторанов в 122 городах. Работает в РФ более 20 лет. Головной офис находится в Санкт-Петербурге.