Суд арестовал 50% долей "Рижского хлеба"

Компания финансирует экстремистскую деятельность, заявили ранее в прокуратуре

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Суд в Ивановской области наложил арест на 50% долей ООО "Рижский хлеб" из города Родники в рамках мер предварительной защиты по иску Генпрокуратуры о признании экстремистским объединения зарубежных хлебопекарных компаний и их владельцев. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

"Определением суда от 16 июля 2025 года в качестве меры предварительной защиты по административному иску на 50% долей ООО "Рижский хлеб", принадлежащих гражданину Латвийской Республики, наложен арест", - говорится в сообщении.

Ранее в Родниковский районный суд с административным исковым заявлением обратился заместитель генерального прокурора России в интересах государства и в защиту прав неопределенного круга лиц. В документе он просит запретить из-за экстремистской деятельности объединение, в которое входят ООО "Рижский хлеб", ООО "Хлебный гурман", зарегистрированные на Украине, ООО "Lielezers" и Фонд "Ziedot.lv", зарегистрированные в Латвийской Республике и их владельцев - гражданина Латвии и гражданку Украины.

"Также в исковом заявлении прокуратуры заявлено требование обратить в доход РФ 50% долей в уставном капитале ООО "Рижский хлеб", за счет которого формируется финансовая база объединения, и признать информацию, размещенную в сети интернет, информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено. Генпрокуратура настаивает, что предприятие служит источником финансирования экстремистской деятельности", - добавили в пресс-службе.

"Рижский хлеб" был создан в августе 2006 года Нормундсом Бомисом и Сергеем Сиренко. Каждому из них принадлежит по 50% долей в уставном капитале организации. Компания является одним из крупнейших хлебопекарных производителей в регионе, изготавливает мучные изделия, сухари, чипсы и печенье.