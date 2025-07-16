Lada Vesta стала самой продаваемой машиной с автоматической трансмиссией в России

В десятку самых продаваемых в России автомобилей с автоматической трансмиссией также вошли семь китайских кроссоверов

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Продажи автомобиля Lada Vesta в России по итогам I полугодия 2025 года составили 25,8 тыс. единиц. Таким образом, эта модель стала самой продаваемой машиной с автоматической трансмиссией в стране, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат".

"Согласно данным агентства "Автостат", по итогам шести месяцев 2025 года в России было реализовано 25,8 тыс. новых автомобилей семейства Lada Vesta, оснащенных автоматической трансмиссией (АТ). Это позволило отечественной модели возглавить рейтинг самых популярных легковых машин с "автоматом" в нашей стране", - отмечается в сообщении.

В десятку самых продаваемых в РФ автомобилей с автоматической трансмиссией вошли семь китайских кроссоверов: Geely Monjaro (13,6 тыс. единиц), Changan UNI-S / CS55 Plus (13,5 тыс.), Belgee X50 (11,4 тыс.), Omoda C5 (10,7 тыс.), Haval F7 (9,8 тыс.), Chery Tiggo 4 (9,4 тыс.) и Haval M6 (7,8 тыс.).