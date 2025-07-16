Зампред комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК Георгий Волков счел, что санкции должны быть вплоть до административного наказания в виде штрафа

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Должностные лица, которые в служебных целях продолжают использовать иностранные мессенджеры при наличии отечественного, должны нести за это ответственность, в том числе административную. Такое мнение высказал ТАСС зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Георгий Волков.

На днях правительство РФ приняло решение утвердить цифровую платформу MAX в качестве национального мессенджера.

"Я предлагаю ввести санкции, если чиновники используют иностранные мессенджеры в служебных целях. В первую очередь это касается госслужащих, чиновников разного уровня. Санкции должны быть вплоть до административного наказания в виде штрафа", - сказал Волков.

Он отметил, что вопрос введения санкций надо проработать с законодателями. "Несмотря на то, что есть запрет на пользование сервисами, таблицами и телефонами, которые заранее несут в себе потенциальный вред, это редко исполняется, так как санкции отсутствуют как элемент влияния, воздействия", - сказал Волков. По его словам, в случае введения санкций "чиновник уже задумается о том, стоит ли пользоваться иностранными мессенджерами".

"Без альтернативы мы не могли настаивать на том, чтобы наши коллеги, которые имеют отношение к госвласти, не пользовались иностранными мессенджерами. Сейчас, когда появилась эта возможность, надо требовать, чтобы эта категория лиц пользовалась нашей новой национальной системой", - сказал Волков.

В России, в частности, действует запрет на передачу платежной информации через иностранные мессенджеры, в том числе Telegram и WhatsApp для ряда организаций, а также запрет для государственных органов и банков связываться с гражданами через иностранные мессенджеры.