С 1 июля 2027 года планируется расширение сферы применения цифрового рубля для финансирования расходов региональных и местных бюджетов, а также бюджетов государственных внебюджетных фондов

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон об обеспечении нормативного правового регулирования открытия и функционирования счета цифрового рубля Федерального казначейства в целях интеграции цифрового рубля в бюджетный процесс. Документ, инициированный правительством РФ, вносит поправки в Бюджетный кодекс РФ.

В конце 2025 года правительство РФ проведет эксперимент использования цифрового рубля для определенного круга бюджетных расходов. С 1 июля 2027 года планируется расширение сферы применения цифрового рубля для финансирования расходов региональных и местных бюджетов, а также бюджетов государственных внебюджетных фондов.

В кодекс вводится новое понятие "счет цифрового рубля Федерального казначейства". Закрепляются полномочия Банка России по обслуживанию такого счета и предоставлению услуг на платформе цифрового рубля без взимания платы. Кроме того, закрепляется расширение полномочий Федерального казначейства в связи с внедрением цифрового рубля (представление распоряжения о переводе цифровых рублей со счета Федерального казначейства). Также устанавливаются: возможность участников системы казначейских платежей проводить расчеты с использованием цифрового рубля, особенности проведения операций с цифровым рублем, связанные с переводом цифровых рублей, пополнением счета цифрового рубля и перечислением в бюджеты бюджетной системы РФ доходов, поступивших в цифровых рублях, особенности исполнения федерального бюджета в 2025 году с использованием счета цифрового рубля Федерального казначейства по ограниченному перечню расходов, утверждаемому правительством по согласованию с ЦБ.

Об эксперименте

С 1 октября 2025 года предусматривается использование цифрового рубля в бюджетном процессе при совершении осуществляемых за счет бюджетных ассигнований платежей по ограниченному перечню расходов, утверждаемому правительством РФ. После окончания эксперимента, начиная с 1 января 2026 года, расходы федерального бюджета могут осуществляться с использованием цифрового рубля без ограничения конкретным перечнем.

Переводы со счетов пользователей платформы цифрового рубля на счет Федерального казначейства будут осуществляться оператором платформы при перечислении поступлений в бюджеты бюджетной системы РФ и переводе денежных средств федеральным бюджетным и автономным учреждениям в цифровых рублях.

Цифровой рубль внедрят в бюджетный процесс поэтапно

Изменения, предусмотренные законом, будут применяться при совершении операций со средствами бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетных и автономных учреждений субъектов РФ (муниципальных образований), получателей средств из бюджета субъекта РФ (местного бюджета), участников казначейского сопровождения, со средствами, поступающими во временное распоряжение, с 1 июля 2027 года в связи с необходимостью доработки информационных систем Федерального казначейства для использования цифрового рубля по соответствующим расходам.

Во втором чтении документа принята поправка, согласно которой регионы и муниципалитеты смогут выделять субсидии Роскадастру на проведение работ по выявлению неучтенных объектов недвижимого имущества.

Как пояснил член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин (фракция "Единая Россия"), в конце 2025 года правительство будет проводить эксперимент, чтобы опробовать использование цифрового рубля для определенного круга бюджетных расходов. "Это позволит оценить эффективность и безопасность внедрения цифрового рубля в бюджетный процесс, а также выявить потенциальные риски и проблемы, требующие дальнейшего урегулирования. С 1 июля 2027 года планируется расширение сферы применения цифрового рубля, что позволит использовать его для финансирования расходов региональных и местных бюджетов, а также бюджетов государственных внебюджетных фондов. Таким образом, внедрение цифрового рубля в бюджетный процесс будет осуществляться поэтапно, что обеспечит плавный переход и минимизацию возможных негативных последствий для участников бюджетного процесса", - подчеркнул он.

Закон вступит в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.