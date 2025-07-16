МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Аналитики, опрошенные Банком России, понизили прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год до 19,3% с 20%. Об этом говорится в результатах макроэкономического опроса ЦБ.

Также аналитики понизили прогноз по средней ключевой ставке на 2026 год до 13,8% с 14,2%. На 2027 год прогноз был повышен до 10,2% с 10%. На 2028 год опрошенные аналитики прогнозируют среднюю ключевую ставку на уровне 8,5%.

При этом по росту ВВП на 2025 год аналитики понизили прогноз до 1,4% с 1,5%. Также прогноз на 2026 и 2027 годы был понижен на 1 п.п., до 1,6% и 1,8% соответственно. Прогноз на 2028 год по росту ВВП - 1,9%.