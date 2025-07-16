ГД приняла закон о выплатах сокращенным работникам-совместителям

Работодатель будет производить выплаты в течение второго и третьего месяца после увольнения сотрудника и до его трудоустройства, если он обратился в службу занятости населения в течение 14 рабочих дней со дня увольнения

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях правительственный законопроект, согласно которому сокращенные на основной работе сотрудники-совместители смогут получать выплату за период предполагаемого трудоустройства.

Законопроект был разработан во исполнение решения Конституционного суда РФ.

Сейчас при сокращении штата или ликвидации организации выплату за период предполагаемого трудоустройства вправе получать работники, которые на момент увольнения и на время трудоустройства не работают по совместительству. Закон закрепляет в Трудовом кодексе такие же права и для работников-совместителей, уволенных с основного места работы в связи с сокращением штата или ликвидацией организации, если такие работники не трудоустроены более одного месяца.

Выплата будет производиться работодателем в течение второго и третьего месяца после увольнения сотрудника и до его трудоустройства, если он обратился в службу занятости населения в течение 14 рабочих дней со дня увольнения.