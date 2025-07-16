Дума приняла закон об изменении порядка проведения земельных аукционов

Такие поправки позволят оценить рентабельность вложений еще до торгов, пояснил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, предусматривающий включение градостроительного плана земельного участка в конкурсную документацию при проведении торгов по продаже или аренде государственной или муниципальной земли. Сейчас градостроительный план выставленного на торги земельного участка выдается только по заявлению победителя аукциона. Документ был инициирован правительством РФ. Поправки вносятся в Земельный кодекс РФ.

Как пояснил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям (фракция КПРФ) Сергей Гаврилов, ранее градостроительный план земельного участка предоставлялся победителю аукциона уже после оформления прав на землю. "Это создавало определенные риски для инвесторов, так как параметры застройки могли не соответствовать их ожиданиям или финансовым возможностям. Теперь потенциальные участники торгов заранее получат информацию о возможностях использования участка, его ограничениях, допустимых параметрах строительства. Это позволит им объективно оценить рентабельность вложений еще до участия в аукционе", - указал он.

Данная инициатива сокращает степень неопределенности при приобретении земельного участка через торги, но остается открытым вопрос об ответственности за корректность предоставляемой информации, отметил депутат. "В случае если градостроительный план окажется устаревшим, не соответствующим реальным ограничениям или требованиям к застройке, возникают потенциальные споры между победителем аукциона и органами, предоставившими этот план. Закономерно встает вопрос о механизмах защиты прав приобретателя участка, а также порядке оспаривания информации, содержащейся в аукционной документации", - подчеркнул Гаврилов.

Практическое значение принятых сегодня изменений также заключается в сокращении сроков инвестиционно-строительного цикла: девелоперы смогут приступить к проектированию сразу после приобретения земельного участка, минуя длительный процесс получения градостроительного плана, рассказал парламентарий. "Это особенно актуально для проектов, где сроки реализации играют решающую роль, например, в сфере жилищного строительства или коммерческой недвижимости с фиксированными обязательствами по вводу объектов в эксплуатацию", - считает Гаврилов.

Еще одним аспектом закона является исключение участков без градостроительного плана из числа объектов, выставляемых на торги, за исключением случаев, когда строительство на них не предполагается, добавил он. "Это дает преимущества участникам торгов. Для полного эффекта потребуется детальная проработка подзаконных актов, регламентирующих подготовку градостроительных планов и ответственность за их содержание, а также дополнительные меры по снижению бюрократических издержек на уровне муниципалитетов", - заключил Гаврилов.