До тех пор, пока вина не доказана, гражданина не могут привлечь к ответственности, указал первый зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Гражданам не будет грозить административная ответственность в случае однократного захода по случайной ссылке на экстремистский материал. Об этом заявил ТАСС первый зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин, комментируя поправки о введении штрафа до 5 тыс. рублей за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов.

"Простыми словами: однократный заход по случайной ссылке, интерес к обсуждению споров, критика или незнание статуса материала - не повод для наказания. До тех пор, пока вина не доказана, он не может быть привлечен к ответственности. Таким образом, закон не касается обычных пользователей, которые случайно открыли какую-то страницу или интересовались общими вопросами. Его цель - пресечь сознательное распространение и изучение экстремистских материалов, а не ограничивать свободный доступ к информации", - пояснил сенатор.