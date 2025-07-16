Путин в Магнитогорске посетит один из цехов металлургического комбината

Глава государства пообщается с руководством предприятия, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

МАГНИТОГОРСК, 16 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сегодня во время рабочей поездки в Магнитогорск посетит один из цехов металлургического комбината, а также пообщается с руководством предприятия. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент поработает в Магнитогорске. Там цех коксования набрал полную мощность, переходит на полные обороты. Также президент, естественно, пообщается с руководством предприятия", - рассказал он о графике на сегодня.

Представитель Кремля также анонсировал встречу с главой Челябинской области Алексеем Текслером.

Предыдущий раз Путин прилетал в Челябинскую область в феврале 2024 года. Он, в частности. посетил "Завод роботов" на базе Челябинского кузнечно-прессового завода, побывал в индустриальном парке "Станкомаш", осмотрел производственную площадку промышленной группы "Конар", провел встречу со студентами и работниками промышленных предприятий региона. Состоялось также совещание по вопросу поддержки инвестиционных проектов в отечественной промышленности.