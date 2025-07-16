Союз интернет-торговли предложил поправки в законопроекты о платформенной экономике

В предложениях содержится идея ввести императивную норму о досудебном урегулировании споров между цифровыми площадками и их партнерами с обязательным участием в процессе урегулирования живого представителя маркетплейса, а не искусственного интеллекта

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Союз интернет-торговли предложил внести ряд поправок в пакет законопроектов о платформенной экономике, в том числе предусматривающих приоритетную выдачу товаров отечественных производителей в поисковиках маркетплейсов по запросу покупателя. Об этом сказано в обращении президента Союза интернет-торговли Виталия Гаврилова к заместителю председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимиру Шаманову.

"Нами были собраны актуальные предложения участников рынка, которые, на наш взгляд, целесообразно включить в основу поправок. В поисковой выдаче товаров на цифровой платформе по запросу селлера должны в первую очередь выходить товары отечественного производителя и отечественного поставщика. Товары иностранного производства, а также товары, реализуемые иностранными поставщиками, должны предлагаться пользователю лишь во вторую очередь", - сказано в тексте документа. Там также содержатся предложения о том, что карточка зарубежного производителя должна иметь обязательную маркировку с указанием этой информации.

Кроме того, в предложениях содержится идея ввести императивную норму о досудебном урегулировании споров между цифровыми площадками и их партнерами с обязательным участием в процессе урегулирования живого представителя маркетплейса, а не искусственного интеллекта.

9 июля Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, разработанный в целях создания безопасной цифровой среды на цифровых платформах, а также для создания правовых условий развития и функционирования таких платформ. Документы были инициированы правительством РФ. Поправки приготовлены для рассмотрения при обсуждении законопроектов во втором чтении.