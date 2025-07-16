Силуанов: перешедшую в госсобственность управляющую компанию ЮГК продадут

РФ в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом стало владельцем 100% уставного капитала УК ЮГК

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Власти планируют продать перешедшее в собственность РФ ООО "Управляющая компания "Южуралзолото группа компаний" (УК ЮГК), которое управляет ПАО "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК), заявил журналистам в кулуарах Госдумы министр финансов Антон Силуанов.

"Все, что переходит в собственность государства, естественно, переоценивается на предмет дальнейшего использования. Мы заинтересованы в том, чтобы те объекты, в первую очередь бизнес-объекты, которые есть у государства, чтобы они работали дальше, нашли своего собственника нового. Поэтому государство будет поступать с этим пакетом так же, как и с другими аналогичными случаями передачи государству объектов со стороны правоохранительных органов", - сказал Силуанов.

"Будет продаваться. Мы большую часть таких объектов реализуем. У нас в прошлом году больше 100 млрд руб., в этом году мы тоже больше 100 млрд руб. оцениваем получить от реализации таких объектов", - добавил министр.

РФ в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) стало владельцем 100% уставного капитала УК ЮГК. Соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ 15 июля.

Ранее Силуанов заявлял, что Минфин РФ не видит необходимости в чрезвычайных мерах, в том числе в национализации частных золотодобытчиков, но усилит контроль за отраслью.