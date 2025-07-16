Утверждение и реализация документа позволит обеспечить развитие российской отрасли цветных металлов и технологическую независимость России, отметили в министерстве

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Минпромторг России предлагает ограничить госзакупки зарубежного титана и изделий из него, а также сплавов на основе титана и порошков. Соответствующий проект постановления, разработанный министерством, размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

"Перечень товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами, в отношении которых устанавливается ограничение закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок отдельными видами юридических лиц, будет дополнен позицией "Титан и изделия из него, сплавы на основе титана, порошки", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Там отмечается, что утверждение и реализация документа позволит обеспечить развитие российской отрасли цветных металлов и технологическую независимость России.