Также создается единая система идентификации беспилотного транспорта на базе системы "ЭРА-ГЛОНАСС"

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Введение нового класса воздушного пространства для выполнения полетов беспилотных воздушных судов находится на завершающей стадии проработки. Об этом сообщается на сайте правительства РФ по итогам совещания о развитии отрасли, проведенного вице-премьером РФ Виталием Савельевым.

Кроме того, создается единая система идентификации беспилотного транспорта на базе системы "ЭРА-ГЛОНАСС". "Практическая реализация этих решений создаст дополнительные возможности для открытия неба в регионах для использования беспилотных воздушных судов", - отметили в кабмине.

За 2024 год объем производства гражданских беспилотных авиационных систем по сравнению с 2023 годом вырос более чем в 2,5 раза - с 6 тыс. до 16,4 тыс. единиц. Всего сейчас насчитывается более 600 производителей БАС и их компонентов.

Участники совещания также отметили значимость подготовки кадров для управления БАС, в том числе интеграцию ветеранов СВО в гражданские профессии в отрасли БАС. Благодаря мероприятиям федерального проекта "Кадры для беспилотных авиационных систем" национального проекта "Беспилотные авиационные системы" в 2024 году подготовлено более 10 тыс. специалистов. В текущем году запланирована подготовка 5,6 тыс. человек. Всего же по программам Минобрнауки, Минпросвещения и фонда НТИ по различным направлениям, связанным с БАС, обучение проходят около 68 тыс. человек.