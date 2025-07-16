По состоянию на 17:09 мск, котировки акций компании составляли 61,59 копеек за бумагу

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Стоимость акций ЮГК на Московской бирже росла более чем на 3,7%, свидетельствуют данные торговой площадки. Такая динамика отмечена на фоне заявления министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что власти панируют продать перешедшую в собственность РФ УК "Южуралзолото группа компаний" (УК ЮГК).

По данным на 16:55 мск, до заявления главы Минфина РФ, акции компании росли на 0,72% - до 59,79 коп. за бумагу. К 17:00 мск акции ускорили рост и торговались на уровне 61,56 коп. за бумагу (+3,71%).

По состоянию на 17:09 мск, котировки акций ЮГК составляли 61,59 коп. за бумагу (+3,76%).

РФ в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) стало владельцем 100% уставного капитала УК ЮГК. Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 15 июля.

Ранее Антон Силуанов заявлял, что Минфин РФ не видит необходимости в чрезвычайных мерах, в том числе в национализации частных золотодобытчиков, но усилит контроль за отраслью.