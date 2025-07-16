Президент России ознакомился с работой предприятия

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 16 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин осмотрел площади Магнитогорского металлургического комбината (ММК) на Южном Урале. Глава государства подробно ознакомился с успехами предприятия и его новыми проектами.

Посещение металлургического комбината началось с осмотра коксовой батареи №12, которая была введена в строй в 2024 году и является самой мощной в России с объемом производства 2,5 млн тонн сухого кокса в год.

Ранее Путин прилетел в Магнитогорск. В графике главы государства запланировано общение с работниками металлургического комбината, беседа с с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

В последний раз глава государства посещал предприятие летом 2019 года - тогда он участвовал в церемонии ввода в эксплуатацию второй очереди горнообогатительной агломерационной фабрики № 5. Однако тема металлургии, в том числе в Магнитогорске, остается на особом контроле президента - проводятся регулярные совещания по этой отрасли, глава государства по видеосвязи открывает промышленные объекты, в том числе на ММК.