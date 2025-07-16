Вице-премьер РФ Виталий Савельев поддержал предложение губернатора региона Георгия Филимонова о развитии авиационного сообщения в области

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Разработка проектно-сметной документации строительства нового аэропортового комплекса в Вологде будет завершена в 2025 году, сообщается на сайте правительства РФ по итогам встречи вице-премьера РФ Виталия Савельева с губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым.

Проект развития инфраструктуры аэропорта Вологды предусматривает модернизацию аэродромной инфраструктуры, строительство нового терминала и увеличение длины взлетно-посадочной полосы с 1,5 тыс. м до 2,5 тыс. м, что позволит принимать суда большего класса.

Кроме того, вице-премьер поддержал предложения Филимонова и его команды о развитии авиационного сообщения в регионе. "В соответствии с майским указом президента России к 2030 году необходимо обеспечить рост авиационной мобильности населения в 1,5 раза к уровню 2023 года. Строительство нового аэропорта напрямую скажется на росте мобильности граждан и повышении туристического потенциала региона. Мы поддерживаем Георгия Юрьевича Филимонова в его работе по развитию транспортного комплекса региона и готовы оказывать дальнейшее содействие в этом", - отметил Савельев, его слова приводятся в сообщении правительства.