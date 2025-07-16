Они составили 422,2 млн баррелей

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Коммерческие запасы нефти в США за неделю снизились на 3,9 млн баррелей и на 11 июля 2025 года составили 422,2 млн баррелей, сообщило Минэнерго США.

В министерстве уточнили, что нынешний объем запасов на 8% ниже среднего показателя за пять лет для этого времени года.

По данным на 17:31 мск, цена сентябрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижалась на 1,51%, до $67,82 за баррель, а стоимость фьючерса нефти WTI с поставкой в сентябре снижалась на 1,81%, до $65,56 за баррель.