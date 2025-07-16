По предварительным данным, данные клиентов не пострадали

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Российская алкогольная компания Novabev Group 14 июля подверглась кибератаке, что отразилось на доступности некоторых сервисов и инструментов группы и сети "Винлаб". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Группа подверглась беспрецедентной кибератаке - масштабной и скоординированной акции, осуществленной хакерами. В результате инцидента была временно нарушена работоспособность части IT-инфраструктуры, что отразилось на доступности некоторых сервисов и инструментов группы и сети "Винлаб". Злоумышленники вышли на связь и выдвинули требование о выплате денежного вознаграждения", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что IT-команда круглосуточно работает над решением сложившейся ситуации. Для ускорения процесса к расследованию подключены внешние эксперты, прилагаются все усилия для возобновления работы в кратчайшие сроки. Исходя из доступной информации, персональные данные клиентов не пострадали, но расследование продолжается, добавили в Novabev Group.