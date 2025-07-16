Путин: власти РФ поддержат автопром, учитывая интересы покупателей и производителей

Правительство России думает над реализацией различных программ, указал российский лидер

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 16 июля. /ТАСС/. Правительство РФ сейчас занимается разработкой системы поддержки отечественного автопрома, которая учитывала бы как интересы покупателей, так и способствовала увеличению производств. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Магнитогорск.

"И сейчас правительство тоже думает над реализацией таких программ, и, конечно, будем настраивать систему таким образом, чтобы <...> и помочь при приобретении, и производителям в увеличении выпусков нашего, прежде всего, отечественного [автопрома]", - отметил глава государства.

Президент также подчеркнул, что меры поддержки покупателей будут учитывать также и текущий уровень инфляции, и увеличение утилизационного сбора на транспортные средства. "Мы всегда так и делали. Когда инфляция немножко поддавливала, когда возникали другие вопросы, <...> тогда всегда возникает идея поддержать автопром, в том числе показывая поддержку тем, кто покупает машину. <...> Такие программы всегда имели место быть. <...> И сейчас правительство тоже думает над реализацией таких программ", - заявил президент.

Ставки утилизационного сбора для легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей, а также для автобусов, прицепов и полуприцепов в России были проиндексированы в среднем на 10-20% с 1 января 2025 года. Тогда же была введена долгосрочная шкала индексации утильсбора, которая предполагает ежегодное повышение ставок на 10-20% до 2030 года. В начале июля глава Минпромторга РФ Антон Алханов сообщил, что министерство считает необходимым распространить утильсбор также на ввозимые физлицами в РФ автомобили с двигателями мощностью 160 лошадиных сил и выше.