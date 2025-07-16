Firestorm Labs занимается 3D-печатью оружия и снаряжения, которые определяют ход войны между Россией и Украиной, указывает портал

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Американская компания-разработчик 3D-принтеров для печати боевых беспилотников Firestorm Labs планирует расширить производство. Об этом сообщил информационный портал Axios.

"Калифорнийская компания занимается 3D-печатью оружия и снаряжения, которые определяют ход войны между Россией и Украиной. Ранее она также подписала контракты с Министерством обороны США, в том числе один с ВВС, на сумму $100 млн", - указывает портал.

По его данным, в результате раунда финансирования серии А компания привлекла $47 млн. Как подчеркивает портал, в числе его участников было инвестиционное подразделение военно-промышленного концерна Lockheed Martin, кроме того, Firestorm Labs получила кредит в $12 млн от JPMorgan.

Компания производит аэромобильные 3D-принтеры xCell, а также разрабатывает беспилотники, которые могут применяться в качестве барражирующих боеприпасов.