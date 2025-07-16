Путин: правительство думает, как поддержать покупателей авто на фоне инфляции

Такие программы всегда существовали, отметил президент

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 16 июля. /ТАСС/. Правительство РФ сегодня занимается разработкой программ поддержки покупателей автомобилей в условиях текущего уровня инфляции и увеличения утилизационного сбора. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Магнитогорск.

"Мы всегда так и делали. Когда инфляция немножко поддавливала, когда возникали другие вопросы, <…> тогда всегда возникает идея поддержать автопром, в том числе показывая поддержку тем, кто покупает машину. <…> Такие программы всегда имели место быть. <…> И сейчас правительство тоже думает над реализацией таких программ", - сказал глава государства.