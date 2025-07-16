На возведение аэропорта заложено в бюджете 2,6 млрд рублей, указал российский лидер

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 16 июля. /ТАСС/. Все запланированные мероприятия, необходимые для строительства аэропорта города Магнитогорска будут выполнены, на них заложено в бюджете 2,6 млрд рублей. Об этом во время общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината сообщил президент России Владимир Путин.

"На строительство всех необходимых компонентов - [взлетно-посадочной полосы] полосы и так далее - должно быть выделено 2 млрд 600 млн рублей. Деньги у нас в бюджете заложены, вопрос в организации. <…> Я этим [вопросом] позанимаюсь, думаю, что все запланированные мероприятия должны быть выполнены в конце 2026 года", - сказал он.

Глава государства отметил, что завершение строительства аэропорта в Магнитогорске стало первой темой, с которой он начал разговор с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

"Сегодня, когда ехали из аэропорта, с этого начали наш разговор с губернатором. <…> К сожалению, подрядчик предыдущий планы и запланированные мероприятия сорвал, сейчас идут судебные разбирательства по этому поводу. Государственные структуры, которые считают, что подрядчик не выполнил свои обязательства, считают, что за ним еще числится 600 млн рублей", - пояснил Путин, отметив, что Магнитогорск - город "живой, перспективный и развивается".

Ранее в пресс-службе правительства Челябинской области сообщали журналистам, что подрядчики в Магнитогорске начнут строить новый аэровокзальный комплекс в 2024 году, новый терминал позволит сделать аэропорт города современным. Аэропорт Магнитогорска является важным объектом не только для города, но и для всего региона, взлетно-посадочную полосу там реконструировали за пять месяцев. 6 сентября 2023 года сообщалось, что реконструкция всей аэродромной инфраструктуры аэропорта Магнитогорска будет завершена в 2024 году.

Аэродром Магнитогорск - горный, расположен в 14 км западнее города Магнитогорска.