Проект закона закрепляет термин "интеллектуальная система учета газа"

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Российское газовое общество (РГО) разработало проект федерального закона об умных счетчиках газа, он уже направлен в профильные органы исполнительной власти. Об этом говорится в сообщениях на сайте РГО и в Telegram-канале первого замглавы комитета Госдумы по энергетике, президента Российского газового общества Павла Завального.

"Работа над нормативной базой системы внедрения интеллектуального учета газа идет на площадке Российского газового общества с участием ПАО "Газпром" и ООО "Газпром межрегионгаз". Разработан проект федерального закона", - сказано в сообщении. Законопроект уже был направлен в профильные органы исполнительной власти, идет отработка поступивших замечаний и подготовка проектов подзаконных актов к нему.

Проект закона закрепляет термин "интеллектуальная система учета газа"; предусматривает полномочия правительства РФ определять категории потребителей газа, которым поставщики газа должны поставить умные счетчики; вводит обязательное оснащение отдельных категорий объектов газопотребления устройствами контроля условий безопасного использования газа (на потребителей газа возлагается обязанность обеспечивать доступ поставщика газа к установленным устройствам).

Для внедрения системы умных счетчиков необходимо в течение 10 лет установить 25 млн единиц интеллектуальных приборов учета газа, отмечается в сообщениях Завального и РГО. При этом предварительные расчеты показывают потребность финансирования программы на сумму порядка 540 млрд рублей, из которой более половины покрываются экономическим эффектом от внедрения, а затраты в размере 250 млрд рублей потребуют тарифных решений и потребитель должен будет их оплачивать уже в составе стоимости газа.

"В действующей модели он был бы вынужден покупать новый прибор учета самостоятельно, и поэтому для него совокупные затраты практически не меняются, но уже не нужно думать, где и какой прибор купить, как его установить и поверять. Появляется удобство с расчетами за газ, можно осмысленно его экономить и видеть эффект и самое главное максимально исключается человеческий фактор в вопросе обеспечения безопасности газа в быту", - подчеркнул президент РГО.

В качестве мер поддержки внедрения системы интеллектуального учета газа предлагается использовать механизмы государственной поддержки, снижение налога на имущество, налога на прибыль компаний - производителей оборудования, введение специальной надбавки газораспределительных организаций (ГРО) на период внедрения и другие меры.

Об "умных" счетчиках газа

Ранее Министерство энергетики РФ сообщило, что изучает возможность замены до 2036 года 15,8 млн устаревших приборов учета газа в рамках проекта по введению индивидуальной системы учета поставляемого газа.

Комитет Госдумы по энергетике отмечал, что затраты на возможную установку около 16 млн умных счетчиков газа в России до 2035 года могут составить более 540 млрд рублей.

Глава "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов в интервью ТАСС заявлял, что надеется на рассмотрение Госдумой осенью законопроекта о внедрении системы умных счетчиков газа и цифровизации поставок газа населению. Компания надеется на установку хотя бы 14,8 млн умных счетчиков газа тем абонентам, кто использует газ для отопления. Всего у "Газпром межрегионгаза" сейчас 32,8 млн абонентов - физических лиц, у них установлено около 65 тыс. умных счетчиков.