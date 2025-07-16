Дорога проходит по территории Башкирии, Пермского края и Свердловской области

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 16 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, посещая Магнитогорск, по видеосвязи принял участие в торжественной церемонии открытия участка Дюртюли - Ачит на скоростной трассе М-12 "Восток".

Дорога проходит по территории Башкирии, Пермского края и Свердловской области. Ожидается, что она позволит повысить безопасность движения и сократить время в пути - это в том числе даст импульс развитию туризма. Грузовой трафик выводится за пределы населенных пунктов, повышается инвестиционная привлекательность регионов.

Участок представляет собой четырехполосное шоссе с шестью транспортными развязками (по две на регион). Его открытие - очередной этап выполнения президентского поручения продлить трассу Москва - Казань до Екатеринбурга.

О трассе

Движение по М-12 "Восток" от Москвы до Казани было запущено в конце декабря 2023 года. Трасса протяженностью 810 км проходит по территории пяти регионов страны: Московской, Владимирской и Нижегородской областей, Чувашской Республики и Республики Татарстан.

В ноябре 2023 года правительство РФ утвердило решение о продлении автомагистрали до Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени. Общая протяженность трассы М-12 "Восток" от Москвы до Тюмени составит около 1 961 км. Участок трассы от Екатеринбурга до Тюмени, по плану, будет открыт в 2026 году.

В новость внесена правка (18:59 мск) - заголовок и первый абзац передаются с изменением формулировок.