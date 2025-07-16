Авиаперевозчик сообщил, что он будет выполняться с 8 августа по 12 октября

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" из-за высокого спроса на билеты вводит третий ежедневный рейс между Москвой и Геленджиком, он будет выполняться с 8 августа по 12 октября, сообщил авиаперевозчик.

Продажа билетов открыта. В соответствии с обновленным расписанием рейсы между Москвой и Геленджиком в июле будут выполняться ежедневно, с 1 августа их частота увеличится до двух раз в сутки, с 8 августа по 12 октября - до трех. С 13 по 25 октября количество рейсов вновь сократится до двух в сутки.

"Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы из Москвы в Геленджик с 18 июля. Время в пути составит чуть более четырех часов. Накануне из-за высокого спроса перевозчик увеличил на 16% количество мест на рейсах между Москвой и Геленджиком, заменив самолеты Airbus A320 на более вместительные Airbus A321. Так, до конца месяца полеты будут осуществляться ежедневно на Airbus A321, кроме рейса за 21 июля, он будет выполнен на самолете Airbus A320.