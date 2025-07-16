РЖД опровергли гонки на паровозах

В компании также заявили, что мошенники предлагают и другие несуществующие услуги

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) опровергли проведение гонок на паровозах на экспериментальном кольце холдинга, сообщается в Telegram-канале компании.

"В сети появились публикации о том, что некоторые остроумные "предприниматели" через "Авито" предложили провести корпоратив с гонкой на паровозах на нашем экспериментальном кольце в Щербинке. Конечно же, это фейк", - говорится в сообщении.

Кроме того, в РЖД заявили, что мошенники предлагают и другие несуществующие услуги. "Эти же мошенники, называющие себя пранкерами, предлагают на этой же площадке и другие несуществующие услуги", - сказали там.

"Мы разделяем всеобщую любовь к паровозам. И обещаем провести их показательные заезды на форуме "Продвижение. Экспо" в Санкт-Петербурге в конце августа", - анонсировали в холдинге.