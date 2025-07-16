Путин: металлургия в России становится все более высокотехнологичной

Эта сфера привлекает новое поколение специалистов, отметил президент РФ

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 16 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече с работниками Магнитогорского металлургического комбината заявил, что российская металлургия активно развивается, становится все более технологичной и привлекает новое поколение специалистов.

"Мы ходили с руководителями компании, и они рассказывали, что сделано в этой сфере, как это выглядит и как развивается - становится все более высокотехнологичным. Появляются новые производства, новый уровень специалистов, а это и уровень зарплаты. Эта цепочка становится крепче и крепче. Думаю, для молодых людей это будет все более интересным", - отметил глава государства.