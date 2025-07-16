В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на автомобильный бензин выросли на 0,5% и 0,4% соответственно

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 8 по 14 июля 2025 года выросли на 24 коп. - до 60,66 руб. за один литр, стоимость дизеля осталась на уровне 71,48 руб., говорится в материалах Росстата.

Средние цены на бензин марки Аи-92 поднялись на 24 коп. и составили 57,46 руб. за литр. Средние цены на бензин марки Аи-95 выросли на 23 коп. - до 62,69 руб. за литр, Аи-98 подорожал на 3 коп., до 84,49 руб. за литр. Средняя стоимость дизельного топлива составила 71,48 руб. за литр.

За отчетный период рост цен на автомобильный бензин зафиксирован в 78 субъектах Российской Федерации, более всего в Республике Ингушетия и Хабаровском крае (+1%). Снижение цен на бензин отмечено в Сахалинской области (-0,1%).

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на автомобильный бензин выросли на 0,5% и 0,4% соответственно.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 56,79 до 59,19 руб., марки Аи-95 - от 62,79 до 67,44 руб., марки Аи-98 и выше - от 83,2 до 90,16 руб. за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 56,6 до 59,18 руб., марки Аи-95 - от 60 до 65,26 руб., марки Аи-98 и выше - от 85,5 до 90,04 руб. за литр.