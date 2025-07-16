Уменьшилась стоимость природного графита, газового нестабильного конденсата, тугоплавких глин

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Цены российских производителей промышленных товаров в июне 2025 года, по предварительным данным, снизились на 1,3% по сравнению с маем 2025 года, говорится в материалах Росстата.

Так, в добыче полезных ископаемых при поставках на внутренний рынок уменьшились цены на природный графит (-13,7%), газовый нестабильный конденсат (-11,1%), тугоплавкие глины (-10,9%). При этом цены на топливный кусковой торф выросли на 10,9%.

В обрабатывающих производствах снизились цены на отдельные виды химические веществ и химических продуктов: синтетические каучуки в первичных формах (-27,7%), бутадиен-1,3 (-24,5%), соединения с кетоновой функциональной группой и хиноновой функциональной группой (-24,4%), бензолы (-21,8%), дезинфекционные средства (-21,5%), техническую газовую серу (-21,3%), промышленные монокарбоновые жирные кислоты, кислотные масла после рафинирования (-16,3%), скипидар (-15,9%), простые эфиры, органические пероксиды, эпоксиды, ацетали и полуацетали и их производные (-14,8%), этиленгликоль (этандиол) (-12,5%), ксилолы (-12%).

В производстве кокса и нефтепродуктов снизились цены на топочный мазут (-18%), газовый стабильный конденсат (-15,3%), нефтяной кокс и газообразные углеводороды, кроме природного газа (-12,8%), нефтяные кровельные битумы (-10,1%). При этом выросли цены на карбюраторные масла (+24,4%), на брикеты, окатыши и продукты агломерации бурого угля (лигнита) (+19%), флотский мазут (+11,7%), автомобильный бензин (+7,5%).

Также снизились цены в производстве бумаги и бумажных изделий на школьные ученические тетради (-6,2%), регенерированную бумагу для гофрирования и прочую бумагу для гофрирования (-5,9%), детские подгузники и пеленки из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон (-5,4%), тест-лайнер (картон регенерированный для плоских слоев гофрированного картона) (-5,3%).