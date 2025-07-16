С начала июля потребительские цены в РФ выросли на 0,81%

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 8 по 14 июля 2025 года составила 0,02%, следует из данных Росстата. Неделей ранее - с 1 по 7 июля 2025 года - инфляция равнялась 0,79%.

С начала июля потребительские цены в РФ выросли на 0,81%, с начала года - на 4,61%. В годовом выражении инфляция в РФ, по данным на 14 июля 2025 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за текущий и прошлый год на аналогичные даты), составила 9,4%.

Продовольственные товары

По данным статистики, за отчетный период цены выросли на обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) и маргарин (+0,3%), мороженую рыбу, творог, хлеб, овощные консервы для детского питания, черный чай и печенье (+0,2%), сосиски, сардельки, ультрапастеризованное молоко, сухие молочные смеси для детского питания, макаронные изделия, вермишель, поваренную соль и водку (+0,1%).

Цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 2,3%, в том числе на столовую свеклу (-7,2%), картофель (-5,9%), огурцы (-5,5%), белокочанную капусту (-5,3%), репчатый лук (-2,3%), бананы (-1,9%), помидоры (-1,8%) и морковь (-0,5%). Цены на яблоки выросли на 1,6%.

Снижение цен было зафиксировано также на куриные яйца (-1,3%), мясные консервы для детского питания (-0,5%), сливочное масло, сахар-песок и пшено (-0,3%), куриное мясо и подсолнечное масло (-0,2%), колбасы, пастеризованное молоко, сметану, пшеничную муку, гречневую крупу и рис (-0,1%).

Непродовольственные товары

Среди наблюдаемых медикаментов выросли цены на левомеколь (+0,5%), валидол (+0,2%) и лизобакт (+0,1%). Снизились цены на пенталгин (-0,3%), корвалол и трекрезан (-0,2%), активированный уголь (-0,1%).

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали сухие корма для домашних животных (+0,4%), пеленки для новорожденных, детские подгузники, хозяйственное мыло, туалетные бумага и мыло (+0,1%). Снизились цены на спички (-0,8%), стиральные порошки и зубные щетки (-0,2%), зубные пасты и гигиенические прокладки (-0,1%).

Из остальных непродовольственных товаров стали дороже смартфоны, телевизоры и шампуни (+0,3%), женские колготки, отечественные легковые автомобили и отечественные плиты (+0,2%), кроссовки для детей, сигареты с фильтром и электропылесосы (+0,1%). Снизились цены на детские футболки (-0,4%), кроссовки для взрослых (-0,3%), майки, футболки, мужские носки и детские джинсы (-0,2%), легковые автомобили иностранных марок и обрезные доски (-0,1%).

Цены на автомобильный бензин выросли на 0,4%, дизельное топливо - практически не изменились.

Услуги

Согласно данным Росстата, выросли тарифы на горячее водоснабжение и отопление (+0,4%), холодное водоснабжение и водоотведение (+0,2%). Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов выросла на 0,4%. Тарифы на проезд в городском автобусе подорожали на 0,1%.

Средняя стоимость проживания в гостиницах категорий четыре звезды и пять звезд выросла на 0,7%, путевок в санатории - на 0,1%. Снизилась средняя стоимость проживания в хостелах (-1,2%), гостиницах категорий три и одна звезда или в мотелях (-0,2%), гостиницах категории две звезды и путевок в дома отдыха, пансионаты (-0,1%).

Из остальных видов услуг выросли цены на мойку легкового автомобиля и стрижки мужские (+0,1%).