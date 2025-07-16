На продовольственные товары цены снизились на 0,17%

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Годовая инфляция в РФ с 8 по 14 июля замедлилась до 9,34% с 9,45% неделей ранее. Об этом говорится в обзоре о текущей экономической ситуации, подготовленном Минэкономразвития.

"На неделе с 8 по 14 июля 2025 года инфляция составила 0,02%. На продовольственные товары цены снизились на 0,17%. Продолжилось удешевление плодоовощной продукции. На остальные продукты питания околонулевой рост цен. В сегменте непродовольственных товаров цены изменились на 0,11%. В секторе наблюдаемых услуг рост цен замедлился до 0,19%. Годовая инфляция на 14 июля зафиксирована на уровне 9,34%", - отмечается в обзоре.

В середине июня на полях ПМЭФ министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что замедление инфляции в стране сейчас идет ниже прогнозной траектории министерства в 7,6%. Он добавил, что уточняющую оценку Минэкономразвития, как обычно, подготовит в августе.