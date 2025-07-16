Индекс Мосбиржи вырос на 0,73%, долларовый индекс РТС также поднялся на 0,73%

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов в среду вырос на 0,73%, до 2 777,16 пункта, долларовый индекс РТС также поднялся на 0,73% - до 1 122,22 пункта. Курс юаня вырос на 1 коп. до 10,84 руб.

"Индекс Мосбиржи сегодня продолжил подъем, бенчмарк стал еще ближе к 2 800 пунктам. Переоценка геополитических рисков и надежды на более решительный секвестр ключевой ставки ЦБ подогревают активность покупателей. При этом стоимость нефти Brent отошла ниже $68 за баррель в результате снижения угроз для российского нефтяного экспорта и укрепления доллара к остальным валютам", - сказал эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"Лидерами роста на фондовом рынке оказались обыкновенные акции "Ростелекома" (+4,3%), возможно, в связи с покупками под августовскую дату закрытия реестра для получения дивидендов", - отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

В наибольшем минусе, по ее словам, к завершению сессии находились акции "СПБ Биржи" (-3%), вероятно, в связи с обсуждением в Евросоюзе 18-го пакета санкций против российского бизнеса.

Прогноз на 17 июля

В "БКС мир инвестиций" прогнозируют, что в четверг курс доллара будет колебаться на уровне 77,5-79,5 руб., юань - в диапазоне 10,75-11,05 руб. Прогноз по индексу Мосбиржи - 2 725 - 2 825 пунктов.

Как считают во Freedom Finance Global, 17 июля индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 650 - 2 750 пунктов. Прогноз по курсам доллара, евро и юаня к рублю на 17 июля: 77-79, 89-91 и 10,7-11,2 руб. соответственно.