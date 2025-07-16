Временно исполняющая обязанности губернатора Ненецкого автономного округа отметила, что в регионе уже реализуется проект глубокой переработки продуктов оленеводства

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Государственная поддержка необходима проектам глубокой переработки продуктов оленеводства для развития отрасли. Такое мнение высказала временно исполняющая обязанности губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) Ирина Гехт.

"И здесь мы говорим о поддержке проектов глубокой переработки. Это, в принципе, рога, шкуры и так далее, которые раньше уходили за границу, сегодня они остаются здесь. И понятно, что это мог быть тот ресурс, который дал бы дополнительный эффект для развития отрасли", - сказала она в ходе заседания по вопросам развития ДФО и Арктики на тему "Актуальные вопросы развития северного оленеводства" в Совфеде.

Кроме того, она отметила, что в регионе уже реализуется проект глубокой переработки продуктов оленеводства. "Это комплексная инфраструктура переработки вторичных ресурсов и отходов оленеводства в коллаген экологически чистый. То есть первая линия инвестиций - это порядка 400 млн рублей. И мы надеемся, что через Федеральный фонд развития промышленности (ФРП) мы сможем эти деньги привлечь", - добавила она.

В свою очередь, представитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Владимир Пушкарев отметил необходимость разработки стратегии развития оленеводства с учетом региональных особенностей, таких как создание оленьих пастбищ и их мониторинг, а также сохранение генофонда северных оленей. "[Считаем необходимым включить в стратегию] кадровое обеспечение отрасли, [поддержание] уровня технологического развития переработки, механизмов инвестиционной поддержки и экспортного продвижения, создание федеральной системы мониторинга пастбищ с применением ГИС-технологии и спутникового наблюдения за оценкой продуктивности кормовой базы", - сказал он.

Также он отметил, что стратегия развития отрасли должна включать в себя поддержку племенной работы и научных исследований через организацию федеральных центров компетенций на базе научных учреждений и финансирование исследований в области использования продукции оленеводства в медицине, биотехнологиях и функциональном питании.

Министр сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) Артем Александров отметил необходимость увеличения финансирования господдержки деятельности коренных малочисленных народов РФ в сфере оленеводства. "[Мы предлагаем] увеличение лимита финансирования программы господдержки традиционных хозяйственных деятельностей коренных малочисленных народов в Арктической зоне Российской Федерации. Лимит этого года в общем совокупном объеме [составил] 405 млн рублей, предлагается довести до 1 млрд рублей в год с установлением критерия подчисленности коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Арктической зоне Российской Федерации", - сказал он.